CCIS, webinar sulla realtà dei mercati spagnolo e italiano in tempo di pandemia

MADRID – L’appuntamento è stato fissato per questo pomeriggio, dalle 16 alle 17, e per giovedì 30 aprile, sempre dalle 16 alle 17. Si tratta di un interessante ciclo di “webinar” che lancia la Camera di Commercio Italiana per la Spagna. L’iniziativa è rivolta alle tutte le imprese interessate alla situazione attuale dei mercati spagnolo e italiano

Il proposito dell’iniziativa della nostra Camera di Commercio è dare una risposta alle esigenze informative delle imprese nell’attuale situazione di emergenza provocata dall’espansione del COVID-19. I webinar, promossi dall’organismo imprenditoriale bi-nazionale, sono gratuiti e verteranno su tematiche di interesse per le imprese italiane e spagnole. In particolare, sull’all’attuale situazione dei due mercati in ambito legale, commerciale, lavorativo, sanitario, ecc.

Il ciclo di webinar nasce dalla collaborazione con alcune delle imprese associate alla CCIS, che saranno coinvolte direttamente nella realizzazione dei seminari.

Il primo “webinar”, quello di questo pomeriggio dalle 16 alle 17, l’ha organizzato la nostra Camera di Commercio in collaborazione con il socio Cuatrecasas. Verterà sulle questioni più rilevanti per le imprese nella gestione delle relazioni lavorative nell’ambito di questa crisi. Tra queste, gli ERTE – “expedientes de regulación temporal de empleo” – giustificati da cause di forza maggiore e cause economiche, tecniche, organizzative, le considerazioni più rilevanti in materia di prevenzione dei rischi nell’ambito del lavoro e le recenti novità legislative in Spagna esistenti alla luce del Real Decreto-ley 15/2020

Il secondo, in programma giovedì 30 aprile, dalle 16 alle 17, è titolato “COVID-19 fase 2: il ritorno all’attività”. È organizzato in collaborazione con LABLAW Studio Legale. E sarà̀ infocato sulle metodologie che, secondo il protocollo del 24 aprile 2020, dovranno seguire le imprese nel momento della riapertura, e sulle misure speciali adottate che entreranno in vigore in Italia a partire dal 4/5/2020.

Informazioni sui prossimi webinar saranno pubblicate nel portale della CCIS www.italcamara-es.com.

Redazione Madrid