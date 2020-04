++ Spadafora “presidenti potrebbero chiedere di fermarsi” ++

(ANSA) – ROMA, 29 APR – “Comincio a percepire, leggendo alcune dichiarazioni, che probabilmente nei prossimi giorni – visto che ci sarà anche una riunione straordinaria della Lega – potremmo avere una sorpresa, perché secondo me potrebbe essere anche la maggioranza dei presidenti dei club a chiederci di sospendere e di prepararsi invece nel migliore dei modi al nuovo campionato”. Lo ha detto il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, intervenendo a Omnibus, in onda su LA7. “La ripresa degli allenamenti sarebbe un segnale importante per i calciatori, fermi da diverse settimane” aggiunge. (ANSA).