Germania: 4 feriti con coltello a Hanau, caccia a assalitori

(ANSA) – BERLINO, 29 APR – Un gruppo di uomini ha attaccato ieri sera con un coltello, in diversi punti della città di Hanau, nell’Assia tedesca, quattro persone, che sono rimaste ferite. Secondo la polizia nessuno sarebbe in pericolo di vita. I giovani aggrediti sono di età compresa fra i 17 e i 26 anni ed erano ciascuno per proprio conto per le strade della città. Secondo quanto scrive la Dpa, fra i ricercati ci sarebbe un ragazzo sui 20 anni, biondo scuro e muscoloso. Quasi tutti gli aggressori sono stati descritti con la barba. Hanau è stata teatro a fine febbraio di un agguato di matrice razzista, commesso da un uomo malato psichico, che sparò in giro fra i bar frequentati dalla comunità turca: il bilancio fu di 11 morti, compresi l’attentatore e sua madre.