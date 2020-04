Ue: E. Letta,senza Bce oggi colpiti e affondati da downgrade

(ANSA) – ROMA, 29 APR – “Stanotte l’agenzia di rating Fitch ha dato un downgrade all’Italia, se non ci fosse l’Europa che agisce ogni giorno con la Banca centrale europea e compra per miliardi titoli del nostro debito oggi saremmo colpiti e affondati”. Lo ha detto Enrico Letta, ex Presidente del Consiglio, direttore della Scuola di affari internazionali dell’Istituto di studi politici di Parigi a 24Mattino su Radio 24. “Il coronavirus – sostiene – ha messo a dura prova la capacità della politica di pensare lungo e strategico. Difendo i leader europei e a chi pensa che hanno gestito male le cose suggerisco di guardare a come si sono comportati Trump, Bolsonaro e Jhonson. I leader europei hanno dimostrato saggezza e vorrei che discutessero di come dare mandato a livello europeo ad un organismo emergenziale che sia in grado di coordinare gli sforzi e fare un pensiero strategico. Purtroppo in Europa c’è sempre la stessa contraddizione si chiede di fare e non si danno sufficienti poteri per agire perché ogni paese vuole tenerli”.