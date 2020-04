(ANSA) – ROMA, 28 APR – Lo stato della sicurezza pubblica, i rischi di infiltrazioni della criminalità organizzata nel tessuto economico, un primo bilancio dei controlli disposti per l’emergenza Covid. Sono tra i punti in discussione alla riunione del Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza pubblica che si sta svolgendo al Viminale, presieduta dalla ministra Luciana Lamorgese. Al tavolo siedono i vertici delle forze dell’ordine e dell’intelligence.