Mes: Tajani, serve liquidità, perchè non utilizzarlo?

(ANSA) – ROMA, 29 APR – “C’è bisogno di liquidità per combattere il coronavirus. Perché non utilizzare dunque i 37-38 miliardi di euro che può mettere a disposizione il MES con una linea di credito tutta particolare, senza condizionalità, tasso di interesse quasi a zero, e in tempi molto lunghi per la restituzione? Sarebbero fondi che potremmo utilizzare in Italia in tempi rapidi per combattere il coronavirus, per assumere medici, per assumere infermieri, per formare nuovi esperti nel settore della sanità, per avviare studi nella ricerca contro questa malattia, per finanziare chi vuole realizzare un vaccino, per sistemare anche ospedali obsoleti nel sud del nostro Paese. Non capisco una pregiudiziale ostilità nei confronti di uno strumento che può veramente essere utilizzato in maniera positiva nel nostro Paese”. Lo dichiara su Twitter Antonio Tajani, Presidente della Commissione Affari costituzionali Parlamento europeo.