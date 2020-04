Salvini,più incisivi in Parlamento,Conte si vede solo in tv

(ANSA) – MILANO, 29 APR – “Conte viene domani alle 12.30 a fare un’informativa, ma viene a raccontare quello che ha già detto in tv , nel resto del mondo non funziona così”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, in collegamento a Italia 7 Gold. “Noi vorremmo rappresentare i cittadini – ha aggiunto -. Oggi pomeriggio sarò in Senato e si parlerà del Def: scommettiamo che in Aula non ci sarà un ministro?”. “Noi non abbiamo qualcuno che ci dia risposte, Conte lo vediamo in tv”. “Vedremo di essere più incisivi per far ascoltare la voce dei cittadini” e “a fare tutte le pressioni possibili”, ha concluso.