Coronavirus: Costa Magica ad Ancona, oggi primi 146 tamponi

(ANSA) – ANCONA, 29 APR – Al via i tamponi per rilevare eventuali positivi al Covid-19 sulla nave Costa Magica approdata ieri ad Ancona con 617 membri d’equipaggio, dopo averne sbarcati oltre 300 a Miami: verrà progressivamente evacuata dopo gli accertamenti sanitari. A bordo, riferisce il responsabile Gores, Mario Caroli, il clima è “sereno, non ci sono criticità né sanitarie né psicologiche”, l’umore è “buono”. Nel pomeriggio i primi 146 test sul personale sanitario della nave (6 persone) e su altri 140 dello staff risultati positivi a un quick test sierologico e in quarantena solitaria in cabina ormai da tempo. Tutti coloro che sono a bordo della nave risultano asintomatici. I tamponi – risposte entro le 24ore – verranno eseguiti da sanitari di Gores e Asur a tutto l’equipaggio entro il 2 maggio per un quadro completo entro il 3-4 maggio, seguendo le priorità indicate da Costa in base alla disponibilità di voli o altri mezzi per portare a casa i ‘negativi’. Per i positivi i sanitari valuteranno la permanenza o l’eventuale trattamento sulla nave. (ANSA).