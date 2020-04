Tokyo, Bach: “Saranno Giochi della resilienza”

ROMA. – La fiamma olimpica come una “luce in fondo all’oscurità” e l’opportunità che “Tokyo 2020 sia il festival del genere umano, il simbolo della resilienza e del superamento del coronavirus”. In una lettera inviata ai comitati olimpici nazionali il presidente del Cio Thomas Bach guarda al futuro con speranza.

Il giorno dopo le parole del numero uno del comitato organizzatore dei Giochi 2020, Yoshiro Mori, secondo il quale i Giochi l’anno prossimo potrebbero essere cancellati se la pandemia non sarà sotto controllo, e l’allarme degli scienziati giapponesi per i quali senza vaccino sarà difficile far svolgere l’Olimpiade, Bach affida a una lunga lettera ai comitati olimpici il suo auspicio che, dopo il rinvio di un anno, a Tokyo nel 2021 si possa disputare una Olimpiade unica, simbolo della vittoria sulla pandemia.

Anche perché, un ulteriore rinvio, come aveva già detto Bach, oltre il 2021 non sarebbe possibile.

“Continuiamo a lavorare, e dialoghiamo fruttuosamente con gli atleti e i comitati olimpici nazionali – le parole del n.1 del Cio – Basandoci sulle indicazioni dell’Oms, ci regoliamo per eventuali adattamenti dell’organizzazione e degli afflussi delle masse in momenti come questo. Ma abbiamo un’opportunità unica, fare in modo che Tokyo 2020 sia il festival del genere umano, il simbolo della resilienza e del superamento del coronavirus”.

“Immaginate –prosegue- che potente segnale di speranza per il mondo sarebbe questa Olimpiade: la fiamma olimpica può essere la luce in fondo all’oscurità di questo tunnel in cui si trova ora l’umanità”.

Bach sottolinea che “di fronte a noi abbiamo una sfida senza precedenti: organizzare un’Olimpiade che è stata rinviata. Questa è una ‘prima volta’ nella lunga storia dell’olimpismo, e un compito enormemente impegnativo per il Cio, i nostri partner e amici giapponesi e per tutti i membri della comunità olimpica. É una situazione nuova – aggiunge – in cui dovremo mostrare solidarietà, creatività, determinazione e flessibilità. Tutti dovremo fare dei sacrifici e dei compromessi: circostanze straordinarie richiedono misure altrettanto straordinarie. E ognuno dovrà fare la propria parte, compresi noi membri del Cio”.

Bach ribadisce “che continueremo a fare la nostra parte e a essere responsabili per ciò che ci compete, a livello operazionale e di costi, nei termini degli accordi presi per il 2020 con i partner e amici giapponesi. É troppo presto per quantificare, ma sappiamo già che ci accolleremo diverse centinaia di milioni di dollari per questo rinvio”.

Il presidente del Cio sottolinea che ci sarà bisogno “di revisionare tutti i servizi che forniremo per questi Giochi rimandati. La task force con il simbolico nome di ‘Here we Go’ sta già lavorando, velocemente e con alta professionalità, e sono state stabilite delle priorità per rendere questi Giochi un successo. Al primo posto, la creazione di ambienti sani con la massima tutela della salute e delle sicurezza di tutti i partecipanti”.