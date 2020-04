Moto: Marquez “con Rossi e Pedrosa prima amici ma poi…”

(ANSA) – ROMA, 29 APR – “Il rapporto tra piloti è buono, ma quando non lotti per lo stesso obiettivo. Da Valentino Rossi puoi imparare tantissime cose. All’inizio il nostro rapporto era buono, come lo era con altri. La stessa cosa mi è successa con Dani Pedrosa, eravamo amici. Ma quando lottavi per il campionato, c’era questa tensione, che però è sana, necessaria per la competizione”. Così il pluricampione della MotoGp, Marc Marquez, si racconta in uno dei tre episodi a lui dedicati in “The Making Of” ,docu-serie realizzata da DAZN Originals, disponibile per la prima volta in Italia dall’1 maggio 2020 e di cui sono stati diffusi degli estratti. “Quello che mi hanno insegnato – prosegue Marquez raccontando dei suoi inizi, a nove anni – è che sulla moto sei solo. Hai una squadra alle spalle che lavora duro ed è parte dei tuoi successi, ma quando sei sulla moto l’ultima decisione spetta a te ed è lì che devi seguire il tuo istinto”. (ANSA).