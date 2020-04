Fase 2 a Roma, mascherine su bus e riapre Villa Borghese

(ANSA) – ROMA, 29 APR – Bus e metro operativi fino alle 23.30, obbligo di mascherina, capienza dimezzata su ogni mezzo per garantire il distanziamento sociale. E poi l’apertura di alcune aree verdi, prime fra tutte due villa storiche della capitale, Villa Borghese e Villa Doria Pamphilij, che saranno sorvegliate anche da droni. Il 4 maggio Roma tenta un inizio di ripresa partendo dal trasporto pubblico e da una parte dei parchi cittadini. L’ordinanza sul trasporto pubblico, alla firma del presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti e frutto di un confronto tra Regione, Comune e prefettura, introdurrà le nuove norme per bus, tram e metro che riprenderanno lunedì un servizio all’88% di quello standard. Per i trasporti resta il nodo controlli ovvero chi e come dovrà verificare la corretta applicazione delle prescrizioni in particolare per Atac che ha un oggettivo problema di numeri. Resta fondamentale il distanziamento sociale ed infatti da oggi è iniziata l’installazione della segnaletica su metro e bus per garantirlo.