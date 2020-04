Pressing compagnie aeree su Ue, voucher anziché rimborsi

ROMA. – Pressing del trasporto aéreo sull’Unione europea, con una lettera firmata da 12 Paesi che chiedono di emendare “urgentemente” il regolamento sui diritti dei passeggeri per permettere alle compagnie di rilasciare voucher al posto dei rimborsi.

Il Covid-19, con il lockdown che ha messo alle corde le prenotazioni, colpisce duramente le compagnie: la Iata, l’organizzazione internazionale del settore, parla di marzo “disastroso” con un crollo del 52,9% del traffico passeggeri globale, il più forte della storia recente. E vede un aprile ancora peggiore.

E così, con Lufthansa che tiene la gran parte degli aerei a terra, le low cost incerte sul proprio destino e un colosso come Air France-Klm in forti difficoltà, Belgio, Bulgaria, Cipro, Repubblica Ceca, Francia, Grecia, Irlanda, Lettonia, Malta, Paesi Bassi, Polonia e Portogallo scrivono alla Commissione europea una lettera diffusa in concomitanza con la riunione, in videoconferenza, dei ministri dei Trasporti dell’Unione: la crisi di liquidità delle compagnie verrebbe esacerbata dai rimborsi cash. Occorre invece “preservare il mercato dell’aviazione”.

A causa della normativa europea sui diritti dei passeggeri e l’obbligo – su richiesta dei passeggeri stessi – di rimborsare in denaro i biglietti dei voli cancellati, le compagnie aeree “sono nella difficile situazione in cui devono affrontare gravi problemi di liquidità”, si legge nella lettera.

“Ora l’obiettivo condiviso dall’Ue e dai suoi Stati membri debe essere di preservare la struttura del mercato europeo dell’aviazione oltre l’attuale crisi, considerando allo stesso tempo gli interessi e la necessaria protezione dei passeggeri”, continua il testo.

Per questo il gruppo di 12 Paesi chiede di permettere alle compagnie aeree di scegliere quale strumento utilizzare per rimborsare i passeggeri. Una richiesta temporanea.

Con i firmatari che si dicono poi “pronti a esplorare” meccanismi europei per garantire il rimborso dei voucher ai consumatori in caso di fallimento delle compagnie che li hanno rilasciati.