Mercato: Arthur no a Inter, per Lazio sfuma Goetze

ROMA, 29 APR – Arthur “saluta” Juve e Inter. Il centrocampista brasiliano, protagonista di tante voci di mercato e possibile contropartita tecnica per Lautaro Martinez e Pjanic, ha ribadito la volontà di rimanere a Barcellona, e si chiama fuori dalle trattative.

Dovranno quindi essere altri i movimenti del club blaugrana, se davvero vuole arrivare all’attaccante interista e al centrocampista bosniaco dei bianconeri. Il Barça, alla ricerca di un terzino destro avrebbe anche manifestato un certo interesse per De Sciglio.

E a proposito di Juve, in una diretta su Instagram, Balotelli ha rivelato che nel 2013 stava per andare alla Juventus, ma che poi scelse il Milan “perché sono un tifoso rossonero”. “Finire alla Juve mi sarebbe andato bene, perché negli anni ha vinto quasi tutto”, ha aggiunto Supermario.

Da Parigi ci sono conferme sul fatto che Cavani si sarebbe offerto all’Inter, mentre dalla Germania arriva l’indiscrezione che Goetze, eroe della finale mondiale del 2014, non avrebbe ritenuto soddisfacenti le proposte economiche (è in svincolo) fattegli da Roma e Lazio, e per questo avrebbe deciso di rimanere in Germania o tentare la sorte in Premier.

Di sicuro a Trigoria cercano giocatori che non facciano richieste troppo elevate, e un’unica eccezione sarebbero disposti a farla per un altro campione del mondo in regime di svincolo, quel Pedro che lascerà il Chlesea: per Fonseca è la priorità assoluta.

Per il vice-Dzeko è spuntato invece il nome di Ismaily, mentre con il Lipsia, che vuole tenersi Schick, si ragiona su uno scambio che potrebbe far arrivare nella capitale il 23enne difensore Klostermann. Piace molto anche il centrocampista olandese Gravenberch, 18 anni a maggio e nuovo gioiello dell’Ajax, ma per questo giocatore c’è una folta concorrenza.

Dall’Inghilterra, dove milita nel Watford, lancia segnali Masina, che strizza l’occhio al Bologna perché vorrebbe tornare in rossoblu’. La società emiliana sta anche facendo un tentativo per vedere se sia possibile far rientrare in Italia Pellegri, grande talento inespresso (causa problemi fisici) del Monaco.

Su questo attaccante lavora anche la Lazio, che come altro obiettivo ha l’ex palermitano Vazquez, ora al Siviglia. Vidal potrebbe andaré all’Inter, ma non si tratta di quella nerazzurra, visto che il cileno ha ricevuto una megaofferta dall’Inter di Miami del patron David Beckham.

L’ex juventino ci sta pensando seriamente. Il Milan avrebbe individuato in Onana dell’Ajax l’ideale sostituto di Donnarumma se l’attuale portiere rossonero non rinnoverà il contratto in scadenza nel 2021.

Al Milan vengono anche accostati i nomi di due giocatori del Lilla, Osimhen e Celik. L’Udinese lavora sui giovani e ha chiesto alla Juve informazioni su Muratore e Tourè dell’Under 23 della Signora e su Nicolussi Caviglia, che rientrerà dal prestito secco al Perugia.