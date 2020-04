Coronavirus e 737 Max, Boeing taglia 10% posti lavoro

NEW YORK. – Boeing vola a Wall Street con il suo piano di sopravvivenza che prevede il taglio del 10% della sua forza lavoro, circa 16.000 dipendenti su un totale di 161.000. Ma anche un ridimensionamento della produzione e la raccolta di nuovi fondi.

I titoli del colosso dell’aviazione americano, ancora alla prese con la crisi del 737 Max, salgono fino al 10% per chiudere in aumento del 5,86% nonostante il primo trimestre in rosso per 641 milioni di dollari su ricavi in calo del 26% a 16,9 miliardi di dollari.

Se agli investitori le misure annunciate da Boeing per far fronte all’emergenza coronavirus piacciono, l’agenzia S&P si mostra invece scettica e taglia il rating della società a BBB- con outlook stabile, a un solo gradino sopra il livello spazzatura.

“Saremo un’azienda più piccola per un po’ di tempo”, dice l’amministratore delegato David Calhoun, definendo il virus un “brutto colpo” che ha avuto ripercussioni su tutto, dalla domanda dei clienti alla catena di forniture.

“La domanda per i viaggi aerei è crollata”, mette in evidenza Calhoun prevedendo che ci vorranno due o tre anni prima che il trasporto aéreo torni ai livelli del 2019. Secondo le rilevazioni della Iata solo nel mese di marzo il traffico passeggeri globale è crollato del 52,9%, in quello che è il più grande declino della storia recente.

Nel primo trimestre Boeing ha bruciato 4,7 miliardi di dollari di liquidità, chiudendolo con in cassa 15,5 miliardi e la possibilità di accedere a una linea di credito revolving da 9,6 miliardi.

Sui conti Boeing continua a pesare la crisi del 737 Max, l’aereo a terra ormai da oltre un anno e che con il coronavirus vede allontanarsi nuovamente la prospettiva di una certificazione per tornare a volare da parte della autorità.