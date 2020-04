Micaela Lavalle, l’italo-colombiana che ha fondato il Junior di Barranquilla

CARACAS – La città colombiana di Barranquilla é nota in tutto il mondo le sue bellezze architettoniche, i suoi paesaggi, gente allegra, le sue spiagge mozzafiato, il carnevale e a questa lista possiamo aggiungere la cantante Shakira.

Se parliamo di questa località turistica non possiamo dimenticarci della sua squadra di calcio: il Junior. Ma forse molti non sanno che questa squadra é stata fondata da una donna di origine italiana, il suo nome era Micaela Lavalle de Mejia.

L’idea di fondare una squadra di calcio nasce nel 1923 con l’intenzione che i rioni di San Roque e Rebolo della città di Barranquilla avessero una rappresentativa. Questa voglia di calcio é iniziata a germinare quando la scuola Salesiana creò la Juventus e molti dei suoi membri erano italiani e simpatizzanti della Vecchia Signora, ma la squadra diventerà famosa con il nome Juventud.

Vista la passione che stava nascendo per questo sport, un gruppo di tifosi e giocatori della Juventud si riunirono il 7 agosto 1924. A capo di questa riunione c’era la signora Micaela Lavalle

A motivare Micaela, erano i suoi tre figlio Marcos, Gabriel e Juancho. “Mia mamma si divertiva vedendo correre e calciare la palla sulle spiagge di Barranquilla. Lei s’incaricava di tutto, la squadra era la sua vita” confessa in un’intervista una delle figlie.

I primi giocatori che hanno indossato la maglia dei “Tiburones” sono stati: Víctor Bovea, Héctor Donado, Leovigildo Rolong, Juan Mejía, Manuel Vásquez, Víctor Núñez, Alberto de las Salas, Vicente Cervera, Rosendo Barrios, Armando Moya, Aurelio Roa, Valerio Molinares, Agustín Consuegra, Simeón Manjarrés, Enrique Lamadrid, Pedro Yépez, Néstor García, Francisco Ibáñez e Nicolás Pineda.

La prima gara ufficiale l’ha disputata il 12 ottobre 1924 nella “Plaza 7 abril” di Barranquilla affrontando l’Argentina F.B.C: vittoria 2-1.

La signora Micaela é rimasta alla guida della squadra fino alla morte il 24 aprile 1962. La sua passione per la squadra é sempre ricordata dai tifosi, infatti in ogni anniversario della fondazione il suo volto appare sugli spalti.

Nel palmares del Junior si sono 9 scudetti, 2 Coppe della Colombia e una Super Liga. Tra i giocatori famosi che hanno indossato la maglia biancorossa ci sono Carlos “El Pibe” Valderrama, Roberto “El Flaco” Meléndez (lo stadio di Barranquilla porta il suo nome), Ivan Valenciano, Juan “La Bruja” Verón (papá dell’ex Lazio), Barlos Bacca (ex Milan) e Pierre François Aubameyang (padre dell’ex Milan). Nella lista di ex calciatori ci sono anche i venezuelani Edder Farías, Luis González, Yohandri Orozco e l’italo-venezuelano ed ex CIV di Caracas Andrés Rouga.

(di Fioravante De Simone)