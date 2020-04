Mose: Spitz, Consorzio sia chiuso dopo fine opere

(ANSA) – VENEZIA, 30 APR – “A mio parere il Consorzio Venezia Nuova, nel quale non sono più rappresentate le imprese originarie, che non esistono quasi più, ritengo debba rapidamente arrivare alla conclusione e debba trovare la fine della sua sussistenza”. Lo ha affermato stamani il Commissario straordinario per il Mose, Elisabetta Spitz, ascoltata in Commissione al Consiglio regionale del Veneto. “Siamo ormai pronti – ha precisato Spitz – a far partire la fase di avviamento delle opere, e quindi il consorzio, nato per la progettazione delle opere ritengo debba naturalmente essere messo in liquidazione nel momento in cui le opere sono concluse ed entrano a regime”.