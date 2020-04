Coronavirus: stop da prefetti a 4.874 aziende

(ANSA) – ROMA, 30 APR – Al 28 aprile le verifiche da parte di task force appositamente costituite nelle prefetture hanno riguardato 184.788 comunicazioni presentate da aziende per poter proseguite la propria attività: 4.874 i provvedimenti di sospensione adottati (2,6%). E’ quanto comunica il Viminale. Sono state 261.489 le aziende che hanno presentato la comunicazione alle prefetture per poter continuare a lavorare in quanto: 207.169 attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività non sospese dei servizi essenziali e di pubblica utilità; 2.033 attività degli impianti a ciclo produttivo continuo; 2.576 attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa o di rilevanza strategica per l’economia nazionale. A queste si aggiungono 49.711 comunicazioni di accesso ai locali, presentate dalle aziende delle attività sospese, per motivi di vigilanza, manutenzione o per la spedizione delle merci giacenti.