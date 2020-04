Renzi a Conte, se scegli populismo Iv non a tuo fianco

(ANSA) – ROMA, 30 APR – “Glielo diciamo in faccia: siamo a un bivio. E’ stato bravo a rassicurare gli italiani, è stato molto bravo. Il punto però è che nella fase 2 della politica non basta giocare su paura e preoccupazione. C’è una ricostruzione da fare che è devastante e richiederà visione e scelte coraggiose. Dia un occhio in più ai dati dell’Istat o noi non saremo al suo fianco. Se sceglierà la strada del populismo non avrà al suo fianco Italia viva”. Lo dice il leader di Iv Matteo Renzi rivolgendosi al premier Giuseppe Conte in Aula per “un ultimo appello”.