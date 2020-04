Valente “Sulla ripresa Sport&Salute abbia ruolo centrale”

(ANSA) – ROMA, 30 APR – “In questa fase così delicata per il Paese trovo che Sport e Salute debba avere un ruolo centrale, così come prevede la legge di riforma dello sport voluta dal Governo Conte 1, nel sostenere e accompagnare lo sport dilettantistico e di base verso una ripresa in sicurezza. Lo dimostra il prezioso documento depositato alla Camera da cui il Parlamento potrà ispirarsi per le future norme”. Lo dice Simone Valente, deputato del Movimento 5 Stelle. “La piena sinergia tra i diversi attori quali Ufficio Sport, organismi sportivi, Coni e la stessa Sport e Salute in questo momento – aggiunge – deve essere un elemento fondamentale per definire sia le tempistiche di riapertura che nuovi modelli e regole chiare che ogni palestra o impianto sportivo dovrà applicare”. “Auspico che le attività sportive e le palestre possano riaprire già nel mese di maggio, così come ipotizzato dal ministro Spadafora. Sport, fitness e attività motorie preventive, compensative e adattate sono settori economici preziosi per il Paese e non possiamo permetterci che soffrano ancora per altri mesi. Così come dobbiamo dare risposta a migliaia di lavoratori sportivi a cui vanno riconosciute tutte le tutele, come previsto dalla legge 86 del 2019, senza che i costi aggravino su associazioni e società sportive già fortemente messe in difficoltà dal Coronavirus”, aggiunge il portavoce. “La sfida più grande è rivolta alle scelte future che non possono essere più rimandate: solo l’azione congiunta, programmata e sostenuta da basi scientifiche, utilizzando lo strumento del tavolo interministeriale formato da Ministero della Salute, Ministero dell’istruzione e Ufficio Sport, potrà dare indirizzi ad ampio raggio a Sport e Salute”, conclude. (ANSA).