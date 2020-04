Mondadori Store riapre in tutta Italia

ROMA – Le librerie Mondadori Store, con il messaggio ‘Per fare tanto, basta poco’, riaprono le porte al pubblico su tutto il territorio nazionale, nella “piena sicurezza di lettori, librai e collaboratori”. A partire dal 4 maggio, con le aperture anche nelle regioni Lombardia, Piemonte e Campania, saranno operativi infatti tutti gli oltre 550 punti vendita diretti e in franchising in Italia, salvo ulteriori disposizioni delle Autorità regionali e locali.

“Ripartiamo da dove ci eravamo fermati. In oltre un mese di lockdown abbiamo continuato a offrire un servizio ai lettori, con consegne a domicilio. Abbiamo inoltre portato online il nostro patrimonio di storie, eventi, cultura e intrattenimento, affinché le librerie – anche virtuali – continuassero a essere un luogo di scambio e incontro. Ora rimettiamo in moto il sistema, dando priorità alla sicurezza dei nostri clienti e delle nostre persone” ha spiegato Carmine Perna, amministratore delegato di Mondadori Retail.

Nelle ultime settimane, il network di librerie del Gruppo Mondadori ha predisposto una riavvio graduale della propria rete, secondo un programma personalizzato sulla base delle dimensioni degli store – piccoli, medi, grandi -, del loro posizionamento – centro città o centro commerciale – e delle specificità di ogni singolo negozio e delle ordinanze delle diverse Regioni, nel rispetto del protocollo anti-contagio.

In tutte le librerie della rete, Mondadori Store dà il benvenuto ai visitatori ricordando poche e semplici regole per permettere a tutti di accedere, sfogliare i volumi, chiedere dei consigli: attendere il proprio turno all’ingresso, mantenere la distanza di sicurezza e usare gel disinfettante, mascherine e guanti monouso in dotazione ai clienti.

È sempre possibile inoltre verificare la disponibilità di un titolo su Mondadoristore.it o mettendosi in contatto direttamente con il punto vendita, scegliendo tra il ritiro in negozio o la consegna a domicilio. È attivo anche il nuovo servizio telefonico gratuito di personal shopping ‘Il tuo libraio’: un filo diretto con i librai di Mondadori Store, a disposizione dei clienti per offrire suggerimenti di lettura, consigli mirati o nuovi spunti, con la possibilità di acquistare e ricevere direttamente a casa il titolo consigliato.

Mondadori Store racconterà sui social, attraverso i contribuiti fotografici dei propri librai, questi giorni di nuova normalità in libreria. Le gallery sono su https://www.facebook.com/MondadoriStore e https://www.instagram.com/mondadoristore. Tutte le informazioni e i contatti dei punti vendita sono disponibili su https://www.mondadoristore.it/negozi-aperti-emergenza-sanitaria/ .