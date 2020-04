(ANSA) – IL CAIRO, 30 APR – Il governo di Accordo nazionale del premier libico Fayez al Sarraj ha annunciato di non voler rispettare la tregua per il Ramadan proposta in maniera unilaterale dalle forze del generale Khalifa Haftar. “Continuiamo la nostra difesa legittima”, si afferma in una dichiarazione pubblicata su Facebook affermando che “le violazioni continue ci spingono a non aver più fiducia nelle tregue dichiarate” dall’ “aggressore abituato al tradimento”.