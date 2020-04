Coronavirus: Johnson, superato il picco in Gb

(ANSA) – LONDRA, 30 APR – Sale di 674, un centinaio meno di ieri, il numero di morti da coronavirus registrati in 24 ore nel Regno Unito, fino a 26.711 complessivi. Lo ha annunciato oggi il premier Boris Johnson, tornato protagonista della conferenza stampa di giornata sul Covid-19. Johnson ha poi annunciato che il picco è stato superato e che i ricoveri sono in calo e indicato oltre 81.000 test realizzati ieri. E ha rivendicato come un successo il fatto che gli ospedali del Regno non siano mai stati travolti dai ricoveri, né mai a corto di ventilatori.