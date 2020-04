Coronavirus:Wp, Casa Bianca discute ritorsione su Cina

(ANSA) – WASHINGTON, 30 APR – La Casa Bianca inizia ad esplorare proposte per punire o chiedere indennizzi finanziari alla Cina per la sua gestione della pandemia di coronavirus. Lo scrive il Washington Post, citando quattro fonti anonime dell’amministrazione. In privato, riferisce il Wp, Trump e alcuni suoi consiglieri hanno discusso di togliere alla Cina la sua “immunità sovrana” per consentire al governo Usa o alle vittime di citare Pechino per danni. Altri dirigenti hanno ipotizzato di cancellare parte dei debiti obbligazionari con la Cina.