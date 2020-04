Umbria propone suo programma riaperture

(ANSA) – PERUGIA, 30 APR – Prende in considerazione la maggior parte delle attività economiche per le quali nell’ultimo Dpcm non viene presentato alcun cronoprogramma la proposta di riaperture delle attività commerciali e produttive in Umbria che la Regione ha inviato ai ministri Francesco Boccia e Roberto Speranza. “Tiene conto dell’attuale situazione dei contagi nel nostro territorio congiuntamente alle esigenze del tessuto economico” ha spiegato la presidente umbra, Donatella Tesei. “Abbiamo optato – ha aggiunto – per la strada istituzionale del dialogo con il Governo, nella speranza che tale scelta venga apprezzata e che la nostra proposta possa essere accolta, pronti, ovviamente, a monitorare le conseguenze sanitarie ed eventualmente con modifiche e sospensioni”.