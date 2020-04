Spagna, da sabato tornano le attività all’aria aperta

MADRID – Si torna alle attività fisiche all’aria aperta e alle passeggiate. Ma con le dovute precauzioni e solo individualmente. Il ministro della Sanità, Salvador Illa, ha spiegato che gli appassionati dello sport all’aria aperta, da sabato 2 maggio, potranno esercitarsi dalle 6 alle 10 e dalle 20 alle 23.

Stesso orario per le passeggiate. In questo caso, però, sarà permesso un massimo di due persone che non potranno allontanarsi dal luogo in cui vivono. E cioè, essere accompagnati dalla persona con la quale si convive e non oltrepassare il limite di un chilometro dalla residenza. I maggiori di 70 anni potranno uscire, se necessario, accompagnati da infermieri o badanti.

Il Comitato Tecnico presieduto dal presidente del Governo, Pedro Sánchez, ha poi ritagliato lo spazio di tempo previsto per le passeggiate con i bambini. Quest’ultimi, accompagnati da un adulto potranno scendere in strada dalle 12 alle 19. Questa fascia oraria, comunque, non sarà obbligatoria in quei comuni di meno di 5mila abitanti.

Le attività in palestra, invece, saranno permesse da lunedì 11. Ma ci saranno alcune restrizioni obbligatorie. Ad esempio, sarà proibito fare uso degli spogliatoi. Quindi ci si dovrà cambiare e fare la doccia a casa propria. Inoltre, dovranno essere evitati i contatti fisici e quindi non saranno consentite le lezioni di gruppo. Per evitare assembramenti, in alcuni orari gli accessi dovrebbero essere scaglionati. Tutto dovrà comunque essere messo a punto nei prossimi giorni.

Redazione Madrid