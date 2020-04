Lupo ‘Valentino’ soccorso nel ranch del campione di moto Gp

(ANSA) – ANCONA, 30 APR – Un giovane lupo è stato ritrovato stamattina intrappolato con un laccio a Tavullia (Pesaro Urbino), vicino a una rete di recinzione in una proprietà di Valentino Rossi, il pluricampione di moto Gp. A darne notizia è la Lac, lega anticaccia, con il delegato Marche Danilo Baldini. L’animale si trovava riverso su un fianco, addossato alla recinzione della proprietà, dove il pluricampione di motociclismo ha realizzato un campo di motocross per gli allenamenti. Il lupo, dopo la segnalazione delle autorità preposte, è stato soccorso e recuperato dal personale e dai volontari del Cras di Pesaro, che lo hanno portato al Centro di Tutela della Fauna Selvatica di Monte Adone, a Sasso Marconi (Bologna), dove verrà curato. Ha gravi lesioni al basso ventre. Rossi ovviamente è totalmente estraneo all’incidente occorso all’animale che in suo onore è stato chiamato Lupo Valentino. (ANSA).