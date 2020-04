Corea del Sud vede la luce, azzerati i casi interni

PECHINO. – La Corea del Sud vede la luce nella lotta al Covid-19 azzerando i nuovi contagi interni per la prima volta dal 15 febbraio e confermando solo 4 casi importati.

“Questa è la forza della Corea del Sud e del suo popolo”, ha commentato soddisfatto il presidente Moon Jae-in, anche se le autorità di Seul hanno esortato comunque a mantenere la massima prudenza e a rispettare le regole anti-contagio.

Dalla scomoda posizione di secondo focolaio d’infezione al mondo dopo la Cina, il Paese è riuscito a recuperare terreno e a diventare un modello con l’aggressiva strategia di test a tappeto (620.000 quelli fatti), localizzazione e tracciabilità di persone infette o potenzialmente contagiate attraverso un’app invasiva, anche a costo di sacrificare la privacy, fino al distanziamento sociale.

Il risultato è che, dopo il primo caso del 20 gennaio (era un cittadino cinese), il Paese ha raggiunto il picco il 29 febbraio (909 infezioni giornaliere), nel mezzo dell’incubo della setta di Daegu. Poi la progressiva riduzione su un percorso che non è stato neanche condizionato dalle elezioni politiche generali che hanno avuto una mobilitazione di massa a metà aprile, con oltre 29 milioni di votanti andati ai seggi con mascherine, guanti e disinfettante per un’affluenza del 68%.

Le infezioni totali, nell’aggiornamento a mercoledì, si sono portate a 10.765, secondo gli ultimi dati del Korea Centers for Disease Control and Prevention (Kcdc), con i decessi aumentati di una sola unità, a 247, e un tasso di mortalità al 2,29%. Sono state 9.059 le persone curate e dimesse dagli ospedali, con un tasso di guarigione vicino all’85%.

“Chiediamo alla popolazione di continuare a seguire in via precauzionale le misure durante l’attuale periodo festivo, come fatto nelle elezioni”, ha sollecitato in conferenza stampa Yoon Tae-ho, un funzionario del ministero della Salute. L’allerta è sul lungo weekend apertosi oggi con il Compleanno di Buddha, al quale seguirà la Festa dei Lavoratori del primo maggio fino al Children’s Day del 5 maggio.

I timori restano i casi di contagio importato saliti a 1.065, di cui più del 90% costituiti da sudcoreani, tanto che Seul sta lavorando per dare agli immigrati irregolari e senza documenti l’offerta di servizi medici, pur di poterli tracciare.

Se il trend dovesse confermarsi nelle festività, la Corea del Sud potrebbe allentare le misure con il passaggio dal distanziamento sociale alla cosiddetta “quarantena della vita quotidiana” con scuole e uffici aperti, pur nella prudenza generale per i rischi di un’ondata di ritorno dei contagi attesa nel corso dell’anno.

Intanto, Seul e Pechino, gli ex grandi malati del Covid-19, hanno aperto una ‘fast track lane’: un canale bilaterale di tipo sperimentale per il personale dei due Paesi in visita per motivi urgenti su commercio, logistica, produzione e servizi hi-tech, con tempi ridotti per visti e rispetto della quarantena.

(di Antonio Fatiguso/ANSA)