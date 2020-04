A 170 mila lavoratori artigiani 80 milioni da fondo

MILANO. – Prima boccata d’ossigeno per i lavoratori dell’artigianato dopo il lockdown per contenere la pandemia da coronavirus. Il Fondo di solidarietà bilaterale dell’Artigianato (Fsba) ha effettuato i primi bonifici delle indennità di cassa integrazione a circa 170 mila persone per un importo pari a 80 milioni di euro. In Lombardia è boom di richieste e di erogazioni.

La geografia delle domande è strettamente legata al numero di attività presenti sui territori regionali e nello stesso tempo rispecchia la diffusione dell’epidemia. Sono state evase un “importante numero di pratiche.

E, questo, grazie al lavoro delle 21 articolazioni territoriali degli enti bilaterali regionali e alla collaborazione dei sindacati a tutti i livelli”, afferma Fausto Cacciatori, presidente di Fsba.

Il fondo di solidarietà, costituito da Confartigianato, Cna, Casartigiani, Claai, Cgil, Cisl e Uil, in Lombardia ha erogato sussidi per 45 mila dipendenti artigiani per oltre 21 milioni di euro.

Seconda per richieste è l’Emilia Romagna (18.878 aziende per 79.966 lavoratori) che è seconda anche per le erogazioni già effettuate (30.787 per un totale di 13,22 milioni).

Seguono la Toscana dove sono stati erogati a 27.048 artigiani un totale di 11,72 milioni, il Piemonte (13.537 lavoratori per 6,27 milioni) e le Marche (10.496 artigiani per 4,5 milioni).

Sono Milano (7.573 aziende per 26.187 lavoratori) e Torino (7.565 aziende per 26.611 lavoratori), le città dove il disagio per gli artigiani risulta più marcato.

La meccanica, la produzione e la lavorazione di metalli e l’autoriparazione sono i settori con le maggiori richieste (54.380 aziende per 232.381 lavoratori).

A seguire i servizi alla persona con 41.478 aziende per 100.184 lavoratori e l’installazione di impianti (22.486 aziende per 80.255 lavoratori).

(di Massimo Lapenda/ANSA)