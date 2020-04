Coronavirus: Guterres, rischio 500 milioni nuovi poveri

(ANSA) – NEW YORK, 30 APR – “Il numero dei poveri potrebbe crescere di 500 milioni di persone, il primo aumento in trent’anni”. E’ l’allarme lanciato dal segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, nel corso di una conferenza stampa virtuale sul coronavirus. “Stiamo affrontando le esigenze immediate di chi si trova nella situazione economica più difficile”, ha spiegato, continuando a sostenere la necessita’ di un pacchetto di aiuti a doppia cifra della percentuale dell’economia globale. “Sono particolarmente preoccupato per la mancanza di sufficiente solidarietà nei confronti dei paesi in via di sviluppo sia nella risposta alla pandemia sia per affrontare il drammatico impatto economico e sociale”, ha detto ancora.