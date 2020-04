L’intelligence di Taiwan: “Kim Jong-un è malato”

PECHINO. – Dopo diverse indiscrezioni, voci e smentite, da una sponda all’altra del Pacifico, arriva la prima conferma da parte di un’intelligence straniera, quella di Taiwan: Kim Jong-un “è malato”.

Ad affermarlo senza mezzi termini è Chiu Kuo-cheng, il direttore del National Security Bureau (Nsb), nel corso di un’audizione parlamentare.

Stando ai media internazionali, il leader nordcoreano è sparito da oltre due settimane dagli eventi pubblici e potrebbe essere gravemente malato o morto. Alla richiesta di chiarimenti in merito, Chiu ha dichiarato che Kim “è malato”, ma ha evitato di aggiungere altri dettagli.

Anzi, secondo l’agenzia statale Cna, alla domanda se il dittatore sia ancora vivo o meno, il capo dell’Nsb ha sorriso senza rispondere. Incalzato ancora, Chiu ha affermato che esistono piani d’emergenza nel caso si dovesse creare un vuoto di potere in Corea del Nord.

Durante l’audizione, convocata per discutere il lavoro svolto dall’intelligence e gli scenari internazionali nel mezzo della pandemia da Covid-19, Chiu è stato sollecitato più volte sul Nord: ha detto di avere “informazioni importanti”, ma di poterle riferire a porte chiuse dato che la discussione pubblica avrebbe compromesso la fonte.

Il capo degli 007 di Taiwan non ha escluso lotte intestine, indipendentemente da quanto turbolento possa essere lo scenario politico, mentre sulla mobilitazione militare su larga scala ha mostrato preoccupazione considerando che la Corea del Nord è molto chiusa e detiene ordigni nucleari, missili e altri armamenti. La sua destabilizzazione toccherebbe non solo Taiwan, ma anche Corea del Sud, Giappone e tutta la regione.

Intanto, le immagini satellitari esaminate dal think tank 38 North hanno mostrato che mercoledì il treno di Kim Jong-un era ancora nella stazione riservata di Wonsan, la città sulla costa orientale dove il leader nordcoreano possiede un personale complesso turistico con spiaggia privata e campo da basket.

Non è chiaro se il convoglio blindato sia rimasto sempre lì: 38 North aveva riferito sabato che le immagini satellitari davano il treno di Kim in stazione il 21 e il 23 aprile. Da quando, all’inizio del mese, sono emerse le voci sullo stato di salute precario del leader, gli osservatori hanno fatto molto affidamento sui satelliti per tracciare i suoi spostamenti.

Le immagini hanno poi svelato movimenti vicino a Wonsan di barche di lusso usate spesso da Kim e dalla cerchia più stretta.

Sia la Corea del Sud sia gli Usa hanno espresso scetticismo sul fatto che Kim possa essere malato, ipotizzando che si sia messo in quarantena per evitare il contagio da coronavirus.

“Non lo abbiamo visto”, ha affermato mercoledì il segretario di Stato americano Mike Pompeo a Fox News. “Non abbiamo alcuna informazione da dare oggi. Stiamo seguendo la vicenda da vicino, tenendo le tracce di quanto sta accadendo, non solo intorno al presidente Kim, ma in modo più ampio a quanto accade al Nord”.

Pompeo ha rimarcato i rischi per il Nord sul Covid-19 e sulla carestia: “Stiamo seguendo ognuna di queste cose dato che hanno un impatto reale sulla nostra missione che è in sostanza la denuclearizzazione della Corea del Nord”.