Primo Maggio, il tricolore italiano illuminerà la “Gran Via”

MADRID – Il Tricolore italiano tingerà la Calle Mayor. Gli uffici di Ll99 Iberica, la società di consulenza specializzata nella internazionalizzazione di aziende italiane in Spagna, Gran Bretagna e Stati Uniti, s’illumineranno questo Primo Maggio con il verde, bianco e rosso, della bandiera italiana. Un modo di esprimere, si afferma da Ll99, la vicinanza della società al mondo imprenditoriale italiano.

– Tutti ci sentiamo smarriti e soli, ma così non deve essere – commenta Andrea Lazzari, socio fondatore con Luca Letteratis della società di consulenza italo-spagnola -. La comunità italiana e grande e ben inserita nel tessuto sociale spagnolo. In questi anni abbiamo aiutato molti imprenditori a realizzare i loro sogni in Spagna. Desideriamo che il loro entusiasmo rimanga vivo come il primo giorno. Le difficoltà da superare saranno molte e non passeggere – aggiunge Lazzari -. Ci aspettano molti mesi di sacrifici e sforzi. Da emigranti e investitori esteri, dobbiamo essere preparati a questo nuovo scenario. Saremo in grado, ancora una volta, di dimostrare che con tanto lavoro e spirito “made in Italy” ci riusciremo

I fari con i colori del tricolore, è stato assicurato da Ll99, resteranno accesi fino al termine dello Stato di Allarme decretato dal governo del Presidente Sánchez.

Redazione Madrid