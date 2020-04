Mercato: Mbappé fedele al PSG, tutti su Kumbulla

ROMA. – Per avere un calciomercato ci vorrebbe innanzi tutto un campionato e servirebbero anche dei verdetti: è su un equivoco che si fonda il calcio ai tempi del coronavirus.

Nell’attesa che il pallone torni a rotolare, allora meglio pensare ad altro. Normale che le voci di mercato si inseguano, visti i tempi, fra sogni, ambizioni e presunte trattative.

Il futuro di Paul POGBA resta sempre in bilico e si dipana sull’asse Torino-Madrid, sponda Real: il Manchester United non è disposto a cedere il centrocampista francese per meno di 100 milioni, cifra che al club spagnolo andrebbe anche bene, molto meno a quello bianconero.

Il Real ha messo gli occhi addosso anche su SANCHO del Borussia Dortmund e su Harry KANE del Tottenham, un attaccante che fa gola a tante squadre. Soprattutto dopo che Kylian Mbappé si è tolto dal mercato, facendo intendere che resterà al Paris Saint-Germain.

Dusan VLAHOVIC si promette alla Fiorentina “il più a lungo possibile”: i dirigenti viola, intanto, cercano di capire le intenzioni di CHIESA, conteso da Juve e Inter.

Il club nerazzurro deve prima dirimere la questione legata al futuro di ICARDI e a quello di Lautaro MARTINEZ, che ha una clausola da 110 milioni e sul quale il Barcellona sembra pronto a scommettere, cedendo in cambio una parziale contropartita tenica, del calibro del cileno Arturo VIDAL e di SEMEDO.

Il terzino d’attacco portoghese, tuttavia, piace anche a Pep Guardiola che avrebbe proposto al sodalizio catalano uno scambio con CANCELO, altro portoghese, ma del Manchester City. Al Barcellona andrebbe anche un conguaglio.

Marash KUMBULLA, difensore del Verona dei miracoli guidato da Ivan Juric, è conteso da diverse squadre, fra le quali il Napoli, la Fiorentina, l’Inter, la Fiorentina, il Lipsia, il Chelsea e il Manchester United. Il suo cartellino viene valutato poco meno di 30 milioni.

Giacomo BONAVENTURA, suo malgrado, è divenuto un uomo-mercato, se non altro per via della scadenza del proprio contratto (30 giugno, salvo deroghe): il fantasista del Milan, che piace al Torino, è nel mirino dell’Arsenal, almeno secondo il Sun.

Il nome nuovo della Roma si chima Igor GOMES e gioca nel San Paolo, dove è anche cresciuto calcisticamente. Ha da poco compiuto 21 anni ed è considerato da molti il nuovo Kaka’, anche per via di una certa somiglianza con l’ex brasiliano di Milan e Real Madrid. Proprio il club “blancos” è fra gli interessati alle sue prestazioni.

Dopo l’annuncio del 3 aprile, oggi la firma: Hansi FLICK allenerà il Bayern Monaco fino al 2023. Il tecnico si è recato nella sede della società bavarese e poi è stato immortalato con lo staff dirigenziale, come da foto pubblicate sull’account Instagram ufficiale del club: tutti indossavano la mascherina d’ordinanza. É il segno dei tempi.