Coronavirus: Bulgaria, 1.541 contagi e 66 decessi

(ANSAmed) – SOFIA, 1 MAG – In Bulgaria nelle ultime 24 ore sono stati registrati 53 nuovi casi di coronavirus (11 nella capitale Sofia): il bilancio complessivo dei contagi sale così a quota 1.541. Negli ospedali sono ricoverati in tutto 317 pazienti, 40 dei quali in terapia intensiva. Si registra un nuovo decesso, per un totale di 66 vittime. Sei sono i nuovi casi di contagio fra il personale medico, con il bilancio che sale a 170. In una conferenza stampa stamane, l’Unità di crisi per l’emergenza sanitaria ha informato che è in corso un’analisi per l’eventuale abolizione dell’obbligo di portare le mascherine sanitarie all’aperto. Sono state abolite nel Paese tutte le iniziative in posti pubblici in occasione della festa del Primo Maggio, organizzate per tradizione dal Partito socialista bulgaro (Bsp).