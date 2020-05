Calcio: in attesa via Lipsia da sabato in quarantena

(ANSA) – ROMA, 01 MAG – La Bundesliga aspetta il via libera dalla Merkel per riprendere il campionato, e intanto alcune squadre si preparano programmando un ritiro-quarentena. E’ il caso del Lipsia, squadra di proprieta’ della Red Bull, che ha programmato di ‘chiudersi’ da sabato e per 10 giorni, in vista del possibile via al campionato il 15 maggio. A rivelarlo ai media tedeschi, e’ il 28enne terzino Mark Halstenberg. “Pensiamo di andare in ritiro, squadra e staff, rimanendo isolati per un periodo da sette a dieci giorni”, ha detto il giocatore in un’intenrvista a ‘Sport im Osten’ (ANSA).