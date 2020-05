1 maggio: rider in sciopero, a Torino si ‘riprendono’ piazza

(ANSA) – TORINO, 01 MAG – I rider si ‘riprendono’ piazza San Carlo nel giorno della Festa dei Lavoratori, in una Torino deserta, bloccata dalle misure per il contenimento del Coronavirus. In sciopero per denunciare le “vergognose condizioni in cui sono costretti a lavorare”, alcuni di loro hanno appeso uno striscione nella storica piazza dove si conclude ogni anno il corteo dei sindacati il Primo Maggio, con la scritta “1st May Riderz, sciopero in tutte le città”. “Cgil, Cisl e Uil non si presentano. Vittoria rider a tavolino” scrive il collettivo torinese dei rider Deliverance Project, come provocazione nei confronti dei sindacati che, secondo alcuni di loro, non si sono occupati abbastanza delle problematiche dei lavoratori della gig economy. (ANSA).