Tenta di uccidere la moglie, arrestato nel Piacentino

(ANSA) – PIACENZA, 01 MAG – Un uomo di 66 anni è stato arrestato dai carabinieri di Fiorenzuola (Piacenza) per tentato omicidio e detenzione illegale di arma. I militari sono intervenuti a casa sua nel comune di Alseno dove, al culmine di una lite con la moglie, avrebbe estratto una pistola e sparato un colpo. Fortunatamente la donna non è rimasta ferita ed è riuscita a mettersi in salvo. I carabinieri lo hanno bloccato e hanno sequestrato la pistola semiautomatica, con regolare numero di matricola ma clandestina (cioè non registrata) che ora è stata inviata al Ris di Parma per ulteriori accertamenti. L’uomo, con precedenti penali, invece si trova nel carcere piacentino delle Novate su disposizione del pm Matteo Centini. Il movente è ancora oggetto di indagini da parte degli inquirenti.