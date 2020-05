Calcio: Tommasi, vogliamo protocollo allenamenti singoli

(ANSA) – ROMA, 01 MAG – “Dobbiamo capire quanto l’ordinanza dell’Emilia Romagna possa essere messa in pratica: ma l’individuazione di protocolli per aprire a allenamenti individuali e’ stato al centro del colloquio che ho avuto con il ministro Spadafora”: lo ha detto Damiano Tommasi, presidente dell’Assocalciatori, intervenendo a Sky. “È quello dicevamo noi dalla settimana scorsa, dal giorno del nuovo decreto – ha detto Tommasi -. È quello che chiedevamo. Ora vogliamo però capire quanto questa ordinanza possa essere tradotta in pratica, perché immagino ci siano anche i singoli comuni a dire la loro. Discrepanza tra regioni? Quello che è balzato di più agli occhi è stata soprattutto la disparità tra atleti di sport individuali e atleti di sport di squadra. Per questo cerchiamo di affrontare questo tema e trovare quel protocollo per aprire i centri sportivi almeno per gli allenamenti singoli. Per tutti calciatori, anche delle categorie inferiori, è fondamentale tornare a fare il proprio lavoro dopo quasi due mesi di fermo: questo riguarda le partite ma anche tutta la preparazione fisica. Tutti vogliamo completare la stagione, ma serve percorrere piccoli step per poi essere pronti – arrivasse la buona notizia – a riprendere a giocare” (ANSA).