Coronavirus: Trump si schiera con protesta ‘armata’ Michigan

(ANSA) – ROMA, 1 MAG – Il presidente Donald Trump si è schierato con i manifestanti del Michigan – alcuni dei quali armati e con giubbotti antiproiettile – che da giorni protestano contro il lockdown imposto dalla governatrice democratica Gretchen Whitmer per impedire la diffusione della pandemia. Lo riporta la Cnn. “Il governatore del Michigan dovrebbe dare un po’ e spegnere l’incendio”, ha twittato Trump. “Queste sono persone molto brave, ma sono arrabbiate. Vogliono riavere indietro le loro vite, in modo sicuro! Guardale, parla con loro, fai un affare.” Preoccupato per l’arrivo di un picco di disoccupazione e per degli elettori sempre più arrabbiati che potrebbero minare le sue prospettive di una rielezione alla Casa Bianca, Trump ha incoraggiato i governatori ad allentare le restrizioni emanate nel tentativo di rallentare la diffusione del coronavirus.