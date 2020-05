(ANSA) – ROMA, 2 MAG – Sono 40.746 i casi di Coronavirus ufficialmente accertati in Africa e 1.689 i decessi, secondo i dati aggiornati a oggi del Cdc (Africa Centres for Disease Control and Prevention) dell’Unione africana. In totale 53 Paesi africani hanno segnalato contagi da Covid-19.