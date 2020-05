(ANSA) – TEHERAN, 2 MAG – Sono in totale 6.156 i morti per coronavirus in Iran, con 65 nuovi decessi nelle ultime 24 ore. Lo ha reso noto il portavoce del ministro della Salute, Kianoush Jahanpour nel briefing quotidiano trasmesso dalla Tv di stato. Da venerdì 802 persone sono state contagiate dal Covid-19 portando così a 96.448 i casi nel Paese, ha aggiunto il portavoce, spiegando che i malati ricoverati sono 77.350 e 2.787 si trovano in condizioni critiche.