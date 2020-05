Moto: Mir rinnova, con la Suzuki fino al 2022

(ANSA) – ROMA, 02 MAG – Il Team Suzuki Ecstar e la Suzuki Racing Company hanno annunciato oggi che per le stagioni 2021 e 2022 Joan Mir sarà ancora in sella alla GSX-RR. La notizia del rinnovo arriva pochi giorni dopo a quella di Alex Rins, anche lui impegnato con la casa di Hamamatsu fino al 2022. La coppia formata dai due piloti spagnoli costituisce “un’unione solida e competitiva per Suzuki” viene sottolineato in una nota che ricorda come entrambi i piloti “guardino al futuro e puntino in alto in termini di risultati”. “Sono molto felice di firmare con Suzuki per altri due anni – le parole di Mir – Rinnovare è la cosa migliore che mi potesse capitare… ed è un sogno che si avvera di nuovo! Per me è davvero importante continuare, perché così avrò più tempo per imparare e per mostrare il mio potenziale. Due anni possono passare in fretta ma sono pronto a raggiungere un livello più alto e stiamo lavorando ogni giorno per far sì che ciò accada. Sono molto felice anche a livello personale perché ho intorno a me una squadra e uno staff molto competente. Voglio ringraziare la Suzuki per la fiducia che ha riposto in me per ottenere i risultati che, insieme, saremo in grado di raggiungere”. (ANSA).