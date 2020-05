(ANSA) – ROMA, 2 MAG – La principessa Charlotte compie cinque anni e per l’occasione il Duca e la Duchessa di Cambridge, William e Kate, hanno diffuso delle foto della bambina sull’account Twitter di Kensington Palace. In esse si vede anche Charlotte mentre sorridente aiuta a confezionare pacchi di cibo per i pensionati in isolamento a causa del coronavirus nel quartiere. (ANSA).