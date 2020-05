++ Lazio, dal 6 maggio ok allenamenti sport a squadre ++

(ANSA) – ROMA, 02 MAG – Dal 6 maggio nel Lazio sarà consentito l’allenamento in forma individuale anche per gli atleti di discipline sportive non individuali. E’ quanto prevede una ordinanza emessa stasera dalla Regione Lazio. E’ consentito, “l’allenamento in forma individuale di atleti professionisti e non professionisti riconosciuti di interesse nazionale dal Coni, dal Comitato Italiano Paralimpico (Cip) e dalle rispettive federazioni, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento in strutture a porte chiuse, anche per gli atleti di discipline sportive non individuali”. (ANSA).