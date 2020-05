Coronavirus: sale a 19 il numero dei morti in rsa Salento

(ANSA) – SOLETO (LECCE), 3 MAG – Sale a 19 il numero degli anziani morti per coronavirus, che erano nella casa di riposo ‘La Fontanella’ di Soleto, in Salento. L’ultima vittima é un uomo di 80 anni di Caprarica deceduto ieri al Dea di Lecce dove era stato trasferito per l’aggravarsi delle sue condizioni. Sono stati contagiati dal Covid-19 quasi tutti gli oltre 90 anziani che erano nella struttura e buona parte degli operatori che vi lavoravano. Attualmente la rsa ospita 19 persone, inizialmente positive al virus e ora negativizzate. La scorsa settimana la residenza é stata oggetto di un’audizione ministeriale e ora è commissariata dall’Asl di Lecce.