Zero contagi in Umbria, è la prima volta

(ANSA) – PERUGIA, 03 MAG – Oggi in Umbria si registra lo “zero” contagi da Covid 19 sul totale dei 751 tamponi eseguiti, 38.823 nel complesso. Lo ha reso noto la Regione aggiornando i dati alle ore 8 di domenica 3 maggio. Rimangono quindi 1.394 le persone positive al virus. Continuano invece a scendere gli attualmente positivi che sono 236 (- 21 rispetto a ieri). I guariti sono 1.090 (+ 21) e 53 i clinicamente guariti (-8). Stabile il numero dei deceduti, 68. Attualmente sono ricoverati in 71 (- 2), 13 (invariato) in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 790 (- 41) e 16.100 (+ 249) quelle che ne sono uscite.