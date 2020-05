Usa, calabrone asiatico, si teme per api

(ANSA) – NEW YORK, 3 MAG – La vespa mandarinia, o calabrone gigante asiatico, è stata rinvenuta per la prima volta negli Stati Uniti facendo scattare una corsa a fermare l’insetto che si teme possa diffondersi negli Usa e devastare la popolazione locale di api, che la vespa caccia. Lo riporta il New York Times, sottolineando che il calabrone uccide circa 50 persone l’anno in Giappone. La vespa mandarinia è stata avvistata nello stato di Washington, che presenta il clima ideale per il calabrone. E ora le autorità hanno deciso di installare una serie di trappole nell’area in cui è stata avvistata la prima con l’obiettivo di ‘etichettarla’ o etichettarle usando bollini di radiofrequenze con i quali seguire gli spostamenti.