(ANSA) – BERLINO, 3 MAG – La Lufthansa ha detto di essere vicina ad un accordo con il governo tedesco per ricevere aiuti di Stato per far fronte alla crisi conseguente alla pandemia di coronavirus. “Abbiamo avuto colloqui intensi e costruttivi con il governo tedesco” e “secondo noi queste discussioni possono concludersi in tempi brevi”, ha scritto la direzione della compagnia aerea – la più grande d’Europa – in un messaggio ai dipendenti.