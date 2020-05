Golf: americana Hoffman in prima linea contro Covid-19

(ANSA) – ROMA, 03 MAG – Dal green all’ospedale, in prima linea per combattere il coronavirus. Sarah Hoffman, spesso in azione sul Symetra Tour – il secondo circuito femminile statunitense – non è solo una golfista professionista ma anche una infermiera che, in questo momento di emergenza sanitaria, ha deciso di tornare alle origini per sostenere i più bisognosi. E così la giocatrice americana, in attesa di tornare a giocare (i tornei sono ancora fermi a causa della pandemia), è ora al lavoro come infermiera al centro medico dell’Università del Michigan ad Ann Arbor dove ci sono tanti pazienti malati di Covid-19. “E’ come tirare il primo tee shot al College – il racconto della Hoffman -, hai una certa ansia perché vuoi esibirti ai massimi livelli. Ed è quello che sto cercando di fare ora, dedicarmi in tutto e per tutto ai tanti pazienti in difficoltà”. Golfista professionista dal 2016, la 29enne americana nel 2013 ha conseguito una laurea in scienze infermieristiche ed ha lavorato fino al 2016 nel reparto di chirurgia traumatologica dell’Università del Michigan. Poi s’è dedicata completamente al golf ma, in un momento così drammatico, ha deciso di tornare alle origini per offrire soccorso ai più bisognosi. (ANSA).