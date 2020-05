Termoscannner e mascherine, ecco varco anti-Covid

(ANSA) – ROMA, 03 MAG – Lo sport al tempo del Coronavirus, quando ripartira’. Stadi, piscine e palazzetti restano chiusi. L’emergenza sanitaria ha paralizzato tutte le attività e in attesa di rivedere la normalità si studiano soluzioni per il ritorno su spalti e gradinate. Dalla provincia di Brescia arriva una soluzione tecnologica in grado di aiutare lo sport nella difficile via verso la ripartenza: si chiama V-Portal 2020 ed è un varco di accesso multi funzione che contemporaneamente può controllare, tra l’altro, la temperatura corporea, la mascherina, il numero di ingressi, la distanza sociale nelle code e l’assembramento interno. Dalla collaborazione di Sport&ideas – agenzia milanese di sport marketing – con Vigilate (società specializzata nella produzione e nella commercializzazione di strumenti software per la sicurezza dedicati alla gestione, al controllo e alla supervisione ambientale) con V-Portal arriva una una soluzione tecnologica per tutti coloro che dovranno regolamentare da qui in futuro i flussi di pubblico. (ANSA).