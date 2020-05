Coronavirus: l’aeroporto di Vienna offre test a chi arriva

(ANSA) – ROMA, 3 MAG – L’aeroporto di Vienna offrirà ai passeggeri in arrivo la possibilità di effettuare un test per il coronavirus, per evitare la quarantena di 14 giorni. Lo riferisce la Bbc. I test saranno disponibili nello scalo nella capitale austriaca a partire da domani e dureranno dalle 2 alle 3 ore circa. Fino ad ora, alle persone che arrivavano in aeroporto era stato richiesto di presentare un certificato sanitario recente che mostrasse un risultato di negatività al Covid-19, o in alternativa di mettersi in quarantena.